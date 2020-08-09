Рух – МФК Металлург: ПФЛ официально отреагировала на заявление запорожцев о невозможности выезда во Львов

ПФЛ на своем официальном сайте отреагировала на письмо запорожского клуба о невозможности выезда во Львов.

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Поединок Руха и Металлурга должен был состояться 10 августа, а через три дня запланирован последний тур Первой лиги. Впрочем, гости не согласились с таким жестким графиком, заранее предупредив о своей неявке во Львове. Администрация ПФЛ направит соответствующие материалы в КДК УАФ, если "казаки" не изменят решения.

Добавим, что отчетная игра имеет большое значение для Металлурга и Руха. Запорожцы перед последним туром могли выскочить на 14 строчку, которая гарантирует сохранение прописки в первой лиге. А львовяне имели бы шанс пробиться в тройку и получить очко преимущества в борьбе за выход в элиту.

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