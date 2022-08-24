Металлист год назад собрал сверхмощный состав, так что поединок против Руха мог бы получиться очень интересным. Он прошел бы под девизом возвращения Александра Ярославского в УПЛ, но еще до войны президент харьковчан попал в историю с ДТП и покинул Украину – а затем началась война и тотальный уход кадров. "Желто-синие" чудом не обанкротились.

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Впрочем, и в нынешних условиях матч Металлиста против Руха во Львове вся страна ждет с нетерпением. Дело не в футболе – все понимают, что феерии команды не продемонстрируют. Просто оба клуба решили игнорировать создание телепула, причем хозяева анонсировали трансляцию даже не на "плюсах", а на собственном ютуб-канале. Её, кстати, будет комментировать Виктор Вацко – активный противник саботажа телепула.

Вчера Заря уже не пустила команду Setanta Sports, на что УПЛ отреагировала жалобой в КДК, а правообладатель еще и бросил страйк на канал FootballHub – тот показывал матч с Ворсклой в прямом эфире. Интересно, как лига и официальный транслятор отреагируют на этот раз?

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В теории показ матча на ютубе львовян должны забанить всего через несколько минут после стартового свистка, хотя поединок могут вообще не начать. Если же Рух не обеспечит Setanta Sports условий для работы, то арбитр имеет право признать матч недействительным. Вряд ли до такого дойдет, однако это УПЛ! Словом, запасаемся попкорном.

Возвращаясь к футболу, стоит отметить низкое количество кадровых потерь Руха. Из заметных персон можно упомянуть только Карасюка, Кузика и Мартынюка. Кроме того, ушли Гагун, Кондраков, Де Розарио и Бандура, но эти футболисты не были железно основными. Впрочем, и усиление оказалось слабеньким – "желто-черные" подтянули к основе нескольких футболистов из молодежки, подобрали Довгого из Львова и английского (!) форварда Соломона-Отабора.

Сборы оказались плодотворными и результативными. Подопечные Леонида Кучука победили Ягеллонию (2:1), Ниву В (5:0), Леокерамику (10:0), Черноморец (3:1) и Верес (2:0), но проиграли Гурнику (2:4) и Львову (0:1). Кроме того, команда сыграла вничью с Николаевом. (1:1). В глаза бросается приличное количество голов, однако следует понимать уровень спарринг-партнеров – реально сильных оппонентов "желто-черным" не хватало. Впрочем, при подготовке к сезону это не имеет особого значения, ведь все зависит от качества тренировок.

Металлист после начала полномасштабной агрессии орков потерял почти все. Команду покинули более 20 футболистов – среди них Поблете, Дэвид, Касарес, Харрис, Риаскос, Пейшоту, Маилтон, Танчик, Сарапий, Банада, Цуриков и Бабенко. А еще команду покинули главный тренер и спортивный директор. Александр Кучер и Евгений Красников отправились в СК Днепр-1 с рядом талантов харьковской академии, за что якобы "желто-синие" получили деньги на сезон (и именно поэтому они присоединились к пулу саботажников телепула).

Из интересных приобретений можно отметить голкипера Костика (тянул на себе Львов в прошлом году), Панасенко (громко пел гимн в Вересе), Кныша (неплохо играл в Минае), Коркишка (атакующий хавбек для бедных) и форварда Прядуна (имеет опыт УПЛ). Также Металлисту удалось сохранить Танковского, Картушова, Люльку и Балули, хотя последнего в заявке на сезон нет. Всей этой бандой теперь руководит Олег Ратий, а помогает ему известный блоггер и аналитик Андрей Колесник. Спортдиром был назначен Василий Кобин.

На сборах харьковчане имели очень интересных соперников. Среди них – Истанбул Башакшехир, Ботев, Антальяспор и Денизлиспор, однако с ними Металлист играл еще под руководством Александра Кучера. После его ухода (и ухода ряда лидеров) "желто-синие" расписали ничью с Кривбассом (1:1) и проиграли Депортиво Ла-Коруньи в Испании (2:4). Больше тревожит мировая с криворожцами, ведь пока они очень слабы – впрочем, это только сборы.

Ориентировочные составы на матч Рух – Металлист

Рух: Панькив – Роман, Белый, Слюсар, Лях – Довгий, Федорчук, Таллес – Рунич, Климчук, Соломон-Отабор

Металлист: Рыбка – Романюк, Порох, Мизюк, Каплиенко – Ралюченко – Подлепенец, Панасенко, Танковский, Картушов – Рязанцев

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Фаворитом противостояния однозначно является Рух. У львовян значительно меньше кадровых потерь и они не столь серьезны. Кроме того, они работают со своим тренерским штабом уже второй сезон, тогда как Олег Ратий пришел только в августе. Словом, хозяева сильнее и крепче, поэтому поставим на победу. Непростую, но заслуженную.

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