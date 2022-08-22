"Был проведен тендер, в котором приняло участие несколько компаний. В итоге Премьер-лигой к производству сигнала привлечены компании "Инженир Сервис", "Украинская мастерская телевидения" и "Софт Групп".

Рух предложил компромисс в создании единого телепула УПЛ – бесплатная OTT-платформа должна объединить все клубы

А насчет нынешнего заявления медиагруппы "1+1", которая готовится производить трансляции домашних матчей Динамо, СК Днепр-1, Зари и Металлиста... В этом случае мы будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ", – сказал Дикий в комментарии Tribuna.

Напомним, победителем тендера на трансляцию матчей УПЛ стала Setanta Sports. Ранее 5 клубов отказались от единого телепула – четыре вышеупомянутых клуба будут сотрудничать с "плюсами", а Рух будет транслировать домашние матчи на собственном YouTube-канале.

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