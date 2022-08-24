Металіст рік тому зібрав надпотужний склад, тож поєдинок проти Руха міг би вийти дуже цікавим. Він би пройшов під девізом повернення Олександра Ярославського в УПЛ, але ще до війни президент харків'ян втрапив у історію з ДТП й покинув Україну – а потім почалася війна й тотальний відхід кадрів. "Жовто-сині" дивом не збанкрутували.

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Втім, і в нинішніх умовах матч Металіста проти Руха у Львові вся країна очікує з нетерпінням. Справа не у футболі – всі розуміють, що феєрії команди не продемонструють. Просто обидва клуби вирішили ігнорувати створення телепулу, причому господарі анонсували трансляцію навіть не "плюсах", а на власному ютуб-каналі. Її, до речі, коментуватиме Віктор Вацко – активний противник саботажу телепулу.

Вчора Зоря вже не пустила команду Setanta Sports, на що УПЛ відреагувала скаргою в КДК, а правовласник ще й кинув страйк на канал FootballHub – той показував матч з Ворсклою у прямому ефірі. Цікаво, як ліга та офіційний транслятор зреагують цього разу?

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В теорії, показ матчу на ютубі львів'ян мають забанити всього за кілька хвилин після стартового свистка, хоча поєдинок можуть взагалі не розпочати. Якщо ж Рух не забезпечить Setanta Sports умов для роботи, то арбітр має право визнати матч недійсним. Навряд чи до такого дійде, однак це ж УПЛ! Словом, запасаємось попкорном.

Повертаючись до футболу, варто відзначити низьку кількість кадрових втрат Руха. Із помітних персон можна згадати тільки Карасюка, Кузика та Мартинюка. Крім того, пішли Гагун, Кондраков, Де Розаріо та Бандура, але ці футболісти не були залізними основними. Втім, і підсилення виявилось слабеньким – "жовто-чорні" підтягнули до основи кількох футболістів з молодіжки, підібрали Довгого зі Львова і англійського (!) форварда Соломона-Отабора.

Збори виявились плідними й результативними. Підопічні Леоніда Кучука перемогли Ягеллонію (2:1), Ниву В (5:0), Леокераміку (10:0), Чорноморець (3:1) і Верес (2:0), але програли Гурніку (2:4) та Львову (0:1). Крім того, команда зіграла внічию з Миколаєвом. (1:1). В очі впадає пристойна кількість голів, однак варто розуміти рівень спаринг-партнерів – реально сильних опонентів "жовто-чорним" не вистачало. Втім, під час підготовки до сезону це не має особливого значення, адже все залежить від якості тренувань.

Металіст після початку повномасштабної агресії орків втратив майже все. Команду покинули понад 20 футболістів – серед них Поблете, Девід, Касарес, Харріс, Ріаскос, Пейшоту, Маїлтон, Танчик, Сарапій, Банада, Цуріков і Бабенко. А ще команду покинули головний тренер та спортивний директор. Олександр Кучер і Євген Красніков відправились у СК Дніпро-1 з низкою талантів харківської академії, за що ніби-то "жовто-сині" отримали гроші на сезон (і ніби-то саме тому вони приєднались до пулу саботажників телепулу).

Із цікавих придбань можна відзначити голкіпера Костика (тягнув на собі Львів у минулому році), Панасенка (голосно співав гімн у Вересі), Книша (непогано грав у Минаї), Коркішка (атакувальний хавбек для бідних) та форварда Прядуна (має досвід УПЛ). Також Металісту вдалося зберегти Танковського, Картушова, Люльку й Балулі, хоча останнього в заявці на сезон немає. Всією цією бандою тепер керує Олег Ратій, а допомагає йому відомий блогер і аналітик Андрій Колеснік. Спортдиром призначили Василя Кобіна.

На зборах харків'яни мали дуже цікавих суперників. Серед них – Істанбул Башакшехір, Ботев, Антальяспор та Денізліспор, однак з ними Металіст грав ще під керівництвом Олександра Кучера. Після його відходу (і відходу низки лідерів) "жовто-сині" розписали нічию з Кривбасом (1:1) і програли Депортіво Ла-Коруньї в Іспанії (2:4). Більше тривожить мирова з криворіжцями, адже поки вони дуже слабкі – втім, це лишень збори.

Орієнтовні склади на матч Рух – Металіст

Рух: Паньків – Роман, Білий, Слюсар, Лях – Довгий, Федорчук, Таллес – Рунич, Климчук, Соломон-Отабор

Металіст: Рибка – Романюк, Порох, Мізюк, Каплієнко – Ралюченко – Підлепенець, Панасенко, Танковський, Картушов – Рязанцев

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Фаворитом протистояння однозначно є Рух. У львів'ян значно менше кадрових втрат і вони не такі серйозні. Крім того, вони працюють зі своїм тренерським штабом вже другий сезон, в той час як Олег Ратій прийшов тільки у серпні. Словом, господарі сильніші й міцніші, тож поставимо на перемогу. Непросту, але заслужену.

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