"Да, уход Красникова – это большой удар по Металлисту. Но его переход, как и трансфер Александра Кучера, – это совместное решение Александра Ярославского и Евгения Красникова. Вы знаете, что из-за войны войны в стране остановились и не приносят никаких доходов множество предприятий Александра Ярославского Но даже несмотря на это, он продолжает поддерживать их рабочие коллективы, поэтому финансировать Металлист в том объеме, в котором он делал это раньше, – невероятно сложно.

Металлист получил новых бенефициаров после ухода Красникова в СК Днепр-1

Все эти дни с первого дня войны мы с Евгением Алексеевичем находились в Харькове на стадионе Металлист. Я лично видел, какой колоссальный объем работы он проделал и какое количество вариантов проработал, чтобы сберечь Металлист. После неожиданного ухода Йовичевича в Шахтер СК Днепр-1 сделал предложение Александру Кучеру и Евгению Красныкову, при этом днепряне пообещали выплатить 1 миллион долларов за расторжение контракта главного тренера, но при условии, что вместе с главным тренером идет Евгений Красников.

Команда все это время находилась в Турции, сейчас переехали в Ужгород – все это огромные расходы. Плюс стоит отметить, что академия футбола Металлист эвакуировалась в Черновцы, где сейчас вместе с тренерами базируются наши не уехавшие в Европу воспитанники. Вы же понимаете, насколько дорого жить в тысяче километров от родного дома, оплачивая отели, поля, стадионы, питание, переезды и прочее. К тому же мы потеряли доходы от проведения матчей, продаж атрибутики в нашей сети магазинов, очень просел рекламный рынок.

Поэтому как бы резко это ни прозвучало, но предложение СК Днепр-1 поступило как никогда вовремя. Да, ушел Евгений Алексеевич, ушел Александр Николаевич, но остался Металлист с укомплектованным составом и тренерским и административным штабом, с академией, работающей в полном объеме. Мы не теряем оптимизм, сохранили скелет команды и готовимся к первой игре в рамках УПЛ. Металлист будет жить и радовать своих болельщиков. Все негативные высказывания по поводу Красникова и Кучера считаю провокационными – люди просто не понимают, в какой тяжелой ситуации мы оказались. Живем надеждой и делаем все для того, чтобы сохранить Металлист до возвращения в Харьков", – сказал Грига в комментарии Tribuna.

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