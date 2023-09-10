Северная Македония сыграла вничью против Италии в рамках отбора на Евро-2024. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

"Шило на мыло"

Роберто Манчини – трус. Только в контексте его работы со сборной можно найти по меньшей мере два аргумента. Первый немного шаткий, его вполне можно воспринять за домыслы. Мол, специалист испугался, что второй раз подряд не квалифицируется на большой турнир и этим запятнает триумф на Евро-2020. Символично, что Манчини сбежал из сборной перед матчем с Северной Македонией, не пустившей Италию на катарский Мундиаль.

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Второй аргумент гораздо основательнее. Роберто попытался выставить свою отставку так, будто бы это руководство федерации не оставило ему выбора. Обвинения в адрес Габриэле Гравины были серьезными и кое в чем даже справедливыми. Однако все перечеркнули дальнейшие события. Манчини очень быстро нашел новую работу. Неужели деньги Саудовской Аравии смогли перевесить патриотизм? Главное в этой истории, что уже бывший наставник "Скуадры Адзурры" испугался сказать все откровенно. Наверное, никогда этого уже не сделает. В конце концов хватило одних поступков.

На замену позвали специалиста с похожим нравом. Спаллетти идеально умеет только ныть. Чемпионство с Наполи стало сюрпризом даже для него самого. Лучано не выдержал давления Скудетто и тоже ушел в отставку. Слезно доказывал, что очень устал и хочет год отдохнуть. Аурелио Де Лаурентис подозревал, что это ложь, поэтому в контракте прописали солидную компенсацию, если тренер раньше времени вернется к работе. Босс Наполи не прогадал – отдых Спаллетти не продлился и трех месяцев.

Словом, соперник сборной Украины сменил тренеров, но это не привело к глобальным метаморфозам. Даже состав на первый сбор Спаллетти выбрал, будто фамилии ему диктовал Манчини.

Много нервов, мало пользы

За день до игры итальянцам пришлось вносить изменения в разработанный план. Из-за травм расположение национальной команды покинули Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. Это два игрока основного состава. Особенно большой стала потеря игрока Ювентуса, ведь с вингерами большие проблемы. Против Северной Македонии вышли Политано и Дзакканьи, играющий в Лацио в полузащите. Интересно, сколько раз Спаллетти пожалел, что не вызвал Доменико Берарди. Лидер Сассуоло успел доказать, что его форма сейчас в полном порядке.

Такой игрок Италии не помешал бы, ведь Берарди как никто другой способен противодействовать массированной обороне. А македонцы в этом компоненте очень искусны. В таком стиле они пробивались на ЧМ-2022, не стали ничего придумывать и сегодня. Хотя Барелла очень хотел разрушить планы гостей. Николо так спешил открыть счет, что не заметил, как очутился в глубоком офсайде. Арбитры приняли максимально закономерное решение не засчитывать взятие ворот.

Самым активным игроком в поле был Федерико Димарко. Это качественно компенсировало присутствие Дзакканьи на позиции вингера. Фулбек Интера смело уходил в атаку и постоянно пытался обострять. После угловых дважды находил Кристанте. В первом случае Брайан не сумел попасть в створ, а во втором – роскошно сыграл Дмитриевски. Много старался Иммобиле. Впрочем, в действиях Чиро было слишком много суеты. Это мешало. Новый капитан "Скуадры Адзурры" допускал ошибки в решающий момент.

Результат мог делать самый дорогой итальянец в истории. Барелла классно забросил из глубины, а Тонали открылся за спины защитникам. Целил в ближний угол Сандро, но мяч только тряхнул штангу. Северная Македония ответила не менее остро. Алиоски промчался по левому флангу и вырезал классную передачу на дальний край вратарской. Там Миовски бил головой в падении, но не попал в створ. Ближе к концу тайма Алиоски уже ни с кем не делился. Бил сам. Доннарумма выручил.

Ничья в пользу Украины

В самом начале второго тайма за все упущенные моменты реабилитировался Иммобиле. Вышедший на замену после перерыва Дзаньоло организовал момент для Бареллы. Николо бил сильно, но в перекладину. А добивание – это стихия капитана Лацио. Чиро первым отреагировал на отскок, элегантно ударом головой переправив мяч в сетку.

Казалось, изменение в счете должно было раскрыть игру. Случилось же наоборот. Италии уже не нужно было активно идти вперед. Лучано Спаллетти очень хотел, чтобы его команда контролировала мяч. Этим она и занималась, совсем забыв об обострении. В таких случаях ключевой становится оборона, а там возникла пробоина. Джанлука Манчини получил повреждение и покинул поле. Вероятно, это еще одна серьезная потеря на игру с Украиной, которая состоится 12 сентября.

Приблизительно после часа матча македонцы серьезно подняли темп. Особенно старался Алиоски. Сначала он опасно пробивал в дальний угол (чуть неточно). Затем заработал перспективный штрафной. К мячу подошел Эннис Барди. И вот капитан сделал все идеально. Роскошный удар в дальнюю девятку оказался недосягаем даже для высоченного Доннаруммы.

Спаллетти нервно начал менять игру. Вышло несколько свежих игроков в нападение. Но что это может изменить, если доставить мяч вперед практически некому. Да еще и Северная Македония готова в любой момент ужалить в ответ. Последние минуты превратились в сумбурную борьбу. О футболе говорить не приходится.

В конце концов финальный свисток зафиксировал вполне закономерную ничью. Македонцы продолжат успешную серию против "Скуадры Адзурры". Италия не смогла устроить новому тренеру победный дебют. Теперь матч с Украиной будет иметь очень большое значение. У команды Сергея Реброва 7 очков в активе, а участники отчетного матча отстают на три пункта. Правда, у Апеннинцев есть игра в запасе.

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