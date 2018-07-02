Рубиалес не жалеет об увольнении Лопетеги со сборной Испании за день до старта ЧМ-2018

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес не считает ошибочным решение прекратить сотрудничество с Хуленом Лопетеги за день до старта ЧМ-2018.

Сборная Испании довольно сенсационно прекратила борьбу за Кубок мира, уступив России в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти.

Испанские СМИ уже вспомнили президенту Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу увольнение Хулена Лопетеги с поста наставника "Фурии Рохи" за день до начала ЧМ-2018. Однако сам функционер не жалеет о данном решении.

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"Я не жалею о решении по Лопетеги, поскольку оно было вынесено в соответствии с нашими убеждениями и ценностями. Теперь настало время все проанализировать и посмотреть, что будет лучше для сборной и федерации.

Я горжусь поведением Йерро и его штаба. В ближайшие недели мы рассмотрим лучший для всех вариант", – цитирует Рубиалес AS.

К слову, испанские СМИ уже сообщили круг претендентов на пост нового наставника сборной Испании.

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