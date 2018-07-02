"Сельский футбол россиян" и "Доволен, Флорентино?". Матч Испания – Россия на ЧМ-2018 в обзоре испанских СМИ

Сборная Испании бесславно вылетела с ЧМ-2018, уступив на стадии 1/8 финала хозяевам турнира. "Футбол 24" рассказывает, кого испанские СМИ обвиняют в историческом провале "Ла Рохи".

Marca уже на своей первой полосе указывает основную причину поражения сборной Испании на Лужниках: "Пешком домой". Авторитетное издание отмечает, что команде Йерро не хватало скорости, души и энергии.

"Ла Роха" со всех сторон искала путь к воротам Акинфеева, но, к сожалению, в этот вечер мы продемонстрировали многие владения мячом и слишком мало футбола. Испания снова не получила никакой пользы из тотального контроля, сделав за матч более тысячи передач. Нас не спасло даже большое желание и самоотдача Иско. Интересно, на ЧМ-2022 найдутся футболисты, которые помогли бы ему выиграть Мундиаль?", – пишет мадридское издание.

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Однако, как ни странно, досталось от Marca и российской сборной. "Они почтили испанскую команду, отдав ей дань за последнюю декаду и показав сельский футбол, со времен пещер. Россия выстроилась позади и только ждала ошибку "Ла Рохи", –добавляет издание.

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Кроме этого, один из авторов издания Роберто Паломар обвиняет в провале сборной Испании Лопетеги, президента Реала Флорентино Переса и нового главу Федерации футбола Луиса Рубиалеса. Первые двое, по мнению журналиста, не должны были объявлять о переходе экс-наставника "Ла Рохи" на работу в мадридский гранд за два дня до старта чемпионата, ведь тем самым сорвали подготовку национальной команды. Зато Рубиалес сильно погорячился, выбросив Лопетеги со сборной и лишив "Фурию" лидера, отмечает Паломар.

AS называет сенсационное поражение сборной Испании концом целого поколения. Шеф-редактор мадридского издания Альфредо Реланьйо считает, что "Мундиль не будет скучать по "Красной Фурии".

"Мы покинули турнир, уступив в серии пенальти, но правда в том, что Испания плохо играла в каждой игре чемпионата мира. Конечно, вчера все могло завершиться гораздо лучше, учитывая то, как оживили нашу игру Аспас и Родриго. Но Акинфеев, прогрессируя по ходу матча, подарил своей команде шанс в серии пенальти и парировал два удара. Чтобы пройти хозяина турнира, нужно гораздо больше усилий", – отмечает Реланьйо.

Шеф-редактор Mundo Deportivo Санти Нолья считает, что "сборная Испании не оставляла после себя никакого следа" на Мундиале.

"Ла Роха" не проиграла ни одного матча в основное время, но и победила только сборную Ирана. Испания не продемонстрировала ни амбиций, ни футбола, чтобы продолжать борьбу на турнире. Подопечные Йерро уступили одной из худших сборных в 1/8 финала ЧМ-201 ", – отмечает Нолья.

Кроме этого, авторитетный в Испании журналист критикует Йерро, который оставил на скамейке запасных Иньесту. "Если он не выпустил Андреса на такой важный матч, то это означает лишь одно – Йерро не знал, в какой футбол играет или должна играть его команда".

Также Нолья обвиняет Реал и его президента Флорентино Переса в провале Испании. "Очевидно, что корень всех бед – это назначение Лопетеги на пост наставника Мадрида за два дня до старта чемпионата мира. Оно дестабилизировало команду", – считает журналист.

А вот валенсийское Super Deporte полностью посвятило свою первую шапальту уже упомянутому Флорентино Пересу, иронически спрашивая у президента Реала: "Доволен?".

Издание отмечает, что "Ла Роха" была обречена на провал после того, как Перес объявил о назначении Лопетеги, дестабилизировав национальную команду. Super Deporte обвиняет Флорентино в том, что его амбиции оказались важнее интересов всей страны.