Рубіалес не шкодує про звільнення Лопетегі зі збірної Іспанії за день до старту ЧС-2018

Очільник Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес не вважає помилковим рішення припинити співпрацю з Хуленом Лопетегі за день до старту ЧС-2018.

Збірна Іспанії доволі сенсаційно припинила боротьбу за Кубок світу, поступившись Росії в 1/8 фіналу в серії післяматчевих пенальті.

Іспанські ЗМІ вже пригадали президенту Федерації футболу Іспанії Луісу Рубіалесу звільнення Хулена Лопетегі з посади наставника "Фурії Рохи" за день до початку ЧС-2018. Проте сам функціонер не шкодує про дане рішення.

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"Я не шкодую про рішення щодо Хулена Лопетегі, оскільки воно було винесено згідно з нашими переконаннями і цінностями. Тепер настав час все проаналізувати і подивитися, що буде найкраще для збірної і федерації.

Я пишаюся поведінкою Фернандо Єрро та його штабу. У найближчі тижні ми розглянемо найкращий для всіх варіант", – цитує Рубіалеса AS.

До слова, іспанські ЗМІ вже повідомили коло претендентів на посаду нового наставника збірної Іспанії.

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