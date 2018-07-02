toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ ІСПАНІЯ - РОСІЯ Новини ЧС 2018

Рубіалес не шкодує про звільнення Лопетегі зі збірної Іспанії за день до старту ЧС-2018

15:05 663 Читать на русском
Рубіалес не шкодує про звільнення Лопетегі зі збірної Іспанії за день до старту ЧС-2018
Рубіалес та Лопетегі / фото: Marca

Очільник Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес не вважає помилковим рішення припинити співпрацю з Хуленом Лопетегі за день до старту ЧС-2018.

Збірна Іспанії доволі сенсаційно припинила боротьбу за Кубок світу, поступившись Росії в 1/8 фіналу в серії післяматчевих пенальті.

Іспанські ЗМІ вже пригадали президенту Федерації футболу Іспанії Луісу Рубіалесу звільнення Хулена Лопетегі з посади наставника "Фурії Рохи" за день до початку ЧС-2018. Проте сам функціонер не шкодує про дане рішення.

"Сільський футбол росіян" та "Задоволений, Флорентіно?". Матч Іспанія – Росія на ЧС-2018 в огляді іспанських ЗМІ

"Я не шкодую про рішення щодо Хулена Лопетегі, оскільки воно було винесено згідно з нашими переконаннями і цінностями. Тепер настав час все проаналізувати і подивитися, що буде найкраще для збірної і федерації.

Я пишаюся поведінкою Фернандо Єрро та його штабу. У найближчі тижні ми розглянемо найкращий для всіх варіант", – цитує Рубіалеса AS.

До слова, іспанські ЗМІ вже повідомили коло претендентів на посаду нового наставника збірної Іспанії.

Відставка Лопетегі: чому Реал ризикує стати найбільш ненависним клубом Іспанії після ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія - Росія Іспанія Іспанія ЧС 2018 Фернандо Єрро Фернандо Єрро Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Луїс Рубіалес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ЧС-2018: визначилась друга пара чвертьфіналістів
    ЧС 2018 — 00:112078 ЧС-2018: визначилась друга пара чвертьфіналістів
1
год
:
3
хв
Бразилія
17:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук