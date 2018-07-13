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Рожер Гедес, которым интересовался Шахтер, перешел в Шаньдун Лунэн

16:30 39 Читати українською
Рожер Гедес, которым интересовался Шахтер, перешел в Шаньдун Лунэн
Рожер Гедес / фото из соцсетей

Форвард Палмейраса Рожер Гедес продолжит карьеру в Китае.

Бразильский Палмейрас объявил о переходе нападающего Рожера Гедеса в китайский Шаньдун Лунэн, сообщает Globo Esporte.

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По информации издания, сумма трансфера составила 9,5 миллиона евро. Палмейрас получит от трансфера 4,3 миллиона. Это даже больше, чем мог ожидать бразильский клуб, который владел 25% прав на игрока.

К слову, донецкий Шахтер предлагал за Гедеса только 7 миллионов.

Стоит отметить, что сегодня в Китае закрывается трансферное окно. Если Шаньдун Лунэн не успеет зарегистрировать переход игрока, то Гедес будет выступать в Атлетико Минейро на правах аренды.

Теги
Трансферы Палмейрас Палмейрас Рожер Гедес Рожер Гедес Мир Шахтер Шахтер Шаньдун Лунэн Китай
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