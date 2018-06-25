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Шахтар запропонував 7 млн євро за Рожера Гедеса

14:34 1259 Читать на русском
Шахтар запропонував 7 млн євро за Рожера Гедеса
Рожер Гедес / фото із соцмереж

Палмейрас отримав пропозицію від Шахтаря щодо трансферу нападника Рожера Гедеса.

Шахтар зробив конкретну пропозицію Палмейрасу щодо трансферу форварда Рожера Гедеса, який на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро. Чемпіон України запропонував за 21-річного гравця 7 млн євро, повідомляє UOL Esporte.

Шахтар пропонує Гедесу в 6 разів більшу зарплатню, аніж той отримує в Палмейрасі

Проте бразильський клуб відмовився відпускати нападника за таку суму, адже володіє лише 25% прав на гравця. Таким чином Палмейрас за перехід Гедеса отримав би менше 2 млн євро.

В поточному чемпіонаті Бразилії Гедес забив 9 голів у 12 матчах. Також інтерес до нападника проявляють Бенфіка, Порту та арабські клуби.

До слова, Шахтар вже підписав Майкона, Олексія Шевченка, Жуніора Мораєса та Фернандо Педро, а також викупив у Манчестер Сіті права на Кайоде.

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