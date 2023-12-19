Кубок Италии, 1/8 финала

Наполи – Фрозиноне – 0:4

Голы: Барренечеа, 65, Касо, 70, Шадира, 90+1 (с пенальти), Харруи, 90+5

Главный тренер Наполи Вальтер Мадзарри попытался решить задачу выхода в четвертьфинал Кубка Италии малой кровью. Он выпустил на поле полурезервный состав, и это решение казалось оправданным, учитывая "зеркальную" ситуацию у соперника. Но Эусебио Ди Франческо задействовал дублёров не от хорошей жизни – лазарет "канареек" переполнен.

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Тем не менее, игрокам с меньшим количеством игровой практики удалось отлично проявить себя на поле действующего чемпиона Италии. В середине второго тайма у Наполи произошёл шестиминутный "блэкаут", в течение которого новичок Серии А забил два мяча. Сначала гости отправили мяч в сетку ворот Голлини после розыгрыша углового, а затем – после ошибки капитана хозяев Ди Лоренцо.

Джелли "простил" Наполи на 84-й минуте, когда не реализовал выход один на один с Голлини. Тем не менее, третий мяч гостевая команда всё же провела – в компенсированное время всё тот же Ди Лоренцо нарушил правила против Суле в своей штрафной – и Шадира реализовал пенальти. Более того, даже на этом Фрозиноне не остановился и забил четвёртый мяч. На сей раз в потерянном мяче на своей половине поля оказался виноват Лоботка.

В четвертьфинале Кубка Италии Фрозиноне сыграет с победителем пары Ювентус – Салернитана.