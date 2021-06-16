30-летний игрок подписал контракт с "шершнями" до лета 2023, сообщает официальный сайт клуба.

Уотфорд оформил первый трансфер лета

В сезоне 2008/09 Дэнни Роуз уже выступал за Уотфорд, где сыграл 7 матчей. Последние 14 лет он принадлежал Тоттенхэму, за который провел 214 матчей, отметившись 10 голами и 29 ассистами. В течение последнего сезона он не появлялся в официальных матчах, после чего получил статус свободного агента.

Напомним, Уотфорд вместе с Норвичем и Брентфордом стали тремя новичками АПЛ 2021/22.

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