Английский Уотфорд начал процесс усиления по возвращении в Премьер-лигу через год после вылета в Чемпионшип. На Викаридж Роуд перебрался полузащитник Имран Луза.

Забивной центрхав Нанта стал "шершнем", сообщает официальный сайт английского клуба.

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Луза подписал с Уотфордом 5-летний контракт. "Канарейки" получат за своего воспитанника ориентировочно 10 млн евро. Француз марокканского происхождения стал первым новичком "шершней" после выхода в АПЛ. Уотфорд финишировал вторым в Чемпионшипе в сезоне 2020/21.

В прошлом сезоне Имран Луза провел за Нант 33 матча в Лиге 1, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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