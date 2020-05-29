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Ротор Хацкевича может отказаться от участия в РПЛ

16:37 120 Читати українською
Ротор Хацкевича может отказаться от участия в РПЛ
Александр Хацкевич (слева) / Фото из открытых источников

Бывший наставник киевского Динамо Александр Хацкевич оказался в непростой ситуации со своим новым клубом.

Победитель Футбольной национальной лиги (второго по силе дивизиона России) – Ротор – рискует не сыграть в следующем сезоне в РПЛ, сообщает издание Советский спорт.

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Руководство волгоградского клуба обсуждает возможность снятия команды с чемпионата. Главная причина такого решения – отсутствие спонсорской поддержки. Ротор принадлежит государству, которое из-за финансового кризиса не может выделить необходимую сумму для участия в сезоне: для игр в российской Премьер-лиге Ротору надо найти 1,38 млрд рублей (сюда входят и расходы на команду Ротор-2, приобретение оборудования, автотранспорта и прочее).

Напомним, в декабре 2020 года Ротор возглавил экс-тренер Динамо Александр Хацкевич и помог волгоградской команде впервые после 16-летней паузы вернуться в РПЛ.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев футбольные финансы Россия Александр Хацкевич Александр Хацкевич Ротор Ротор
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