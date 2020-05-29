Ротор Хацкевича може відмовитись від участі в РПЛ

Колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич опинився у непростій ситуації зі своїм новим клубом.

Переможець Футбольної національної ліги (другого за силою дивізіону Росії) – Ротор – ризикує не зіграти наступного сезону в РПЛ, повідомляє видання Советский спорт.

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Керівництво волгоградського клубу обговорює можливість зняття команди з чемпіонату. Головна причина такого рішення – відсутність спонсорської підтримки. Ротор належить державі, яка через фінансову кризу не може виділити необхідну суму для участі в сезоні: для ігор в російській Прем'єр-лізі Ротору треба знайти 1,38 млрд рублів (сюди входять і витрати на команду Ротор-2, придбання обладнання, автотранспорту тощо).

Нагадаємо, у грудні 2020 року Ротор очолив екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич і допоміг волгоградській команді вперше після 16-річної паузи повернутись в РПЛ.

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