toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Росія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ротор Хацкевича може відмовитись від участі в РПЛ

16:37 64 Читать на русском
Ротор Хацкевича може відмовитись від участі в РПЛ
Олександр Хацкевич (зліва) / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич опинився у непростій ситуації зі своїм новим клубом.

Переможець Футбольної національної ліги (другого за силою дивізіону Росії) – Ротор – ризикує не зіграти наступного сезону в РПЛ, повідомляє видання Советский спорт.

Дулуб назвав головну причину невдач Хацкевича на чолі Динамо

Керівництво волгоградського клубу обговорює можливість зняття команди з чемпіонату. Головна причина такого рішення – відсутність спонсорської підтримки. Ротор належить державі, яка через фінансову кризу не може виділити необхідну суму для участі в сезоні: для ігор в російській Прем'єр-лізі Ротору треба знайти 1,38 млрд рублів (сюди входять і витрати на команду Ротор-2, придбання обладнання, автотранспорту тощо).

Нагадаємо, у грудні 2020 року Ротор очолив екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич і допоміг волгоградській команді вперше після 16-річної паузи повернутись в РПЛ.

Суддю, який губив Динамо і Шахтар, заарештували на вечірці з кокаїном, зброєю і повіями – "небачений скандал"

blog_ava
Суддю, який губив Динамо і Шахтар, заарештували на вечірці з кокаїном, зброєю і повіями – "небачений скандал"
15:00
3281
Теги
футбольні фінанси Динамо Динамо Росія Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Ротор Ротор
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
42
хв
Фрайбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук