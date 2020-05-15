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Хацкевич вышел в российскую элиту кабинетным решением – его клуб не играл в РПЛ 16 лет

14:56 70 Читати українською
Хацкевич вышел в российскую элиту кабинетным решением – его клуб не играл в РПЛ 16 лет
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо Киев

Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич очень удачно залетел в российский футбол.

Чемпионат России 2019/20 среди клубов ФНЛ больше не возобновится, информирует Twitter тамошнего футбольного союза. Сезон объявили завершенным, а первым двум клубам вручат путевки в элитный дивизион, который все же доиграют по спортивному принципу.

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Итоги сезона зафиксированы в соответствии с турнирной таблицей на момент остановки соревнований – 17 марта. Лидером ФНЛ остался Ротор, где работает главным тренером Александр Хацкевич.

Белорусский специалист возглавил команду в декабре и успел вывести ее только на два матча чемпионата. Это серьезный успех для Ротора – волгоградцы не играли в высшем дивизионе 16 лет.

Вторую путевку в РПЛ получат Химки, за которые выступает украинец Артем Полярус.

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Артем Полярус Артем Полярус Россия Александр Хацкевич Александр Хацкевич Ротор Ротор коронавирус
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