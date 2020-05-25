Дулуб назвал главную причину неудач Хацкевича во главе Динамо

Бывший наставник Карпат и Черноморца Олег Дулуб оценил работу Александра Хацкевича в киевском Динамо.

"Для Динамо не существует другого варианта, как победа в чемпионате и удачное выступление в еврокубках. Каждому тренеру в Киеве работать трудно. Возможно, время для Хацкевича было не самым лучшим.

Попов не смог назвать разницу в работе с Хацкевичем и Михайличенко

Шахтер в эти годы был на высоте. Марлос, Тайсон – таких легионеров у Динамо нет. Хацкевичу ничего не оставалось, как развивать молодых украинских игроков. Он также смог выиграть Суперкубок Украины победив Шахтер. В очных встречах динамовцы всегда навязывали борьбу дончанам. На дистанции как раз кадрового потенциала киевлянам не хватало", – сказал Дулуб в интервью gazeta.ua.

Отметим, что Хацкевич тренировал Динамо с 2017 по 2019 годы и был уволен после вылета от Брюгге в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Динамо залишається сильною командою": капітан Руха – про спаринг з киянами, рідний Шахтар і велику мрію