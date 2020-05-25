toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Дулуб назвал главную причину неудач Хацкевича во главе Динамо

11:08 112 Читати українською
Дулуб назвал главную причину неудач Хацкевича во главе Динамо
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Бывший наставник Карпат и Черноморца Олег Дулуб оценил работу Александра Хацкевича в киевском Динамо.

"Для Динамо не существует другого варианта, как победа в чемпионате и удачное выступление в еврокубках. Каждому тренеру в Киеве работать трудно. Возможно, время для Хацкевича было не самым лучшим.

Попов не смог назвать разницу в работе с Хацкевичем и Михайличенко

Шахтер в эти годы был на высоте. Марлос, Тайсон – таких легионеров у Динамо нет. Хацкевичу ничего не оставалось, как развивать молодых украинских игроков. Он также смог выиграть Суперкубок Украины победив Шахтер. В очных встречах динамовцы всегда навязывали борьбу дончанам. На дистанции как раз кадрового потенциала киевлянам не хватало", – сказал Дулуб в интервью gazeta.ua.

Отметим, что Хацкевич тренировал Динамо с 2017 по 2019 годы и был уволен после вылета от Брюгге в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Динамо залишається сильною командою": капітан Руха – про спаринг з киянами, рідний Шахтар і велику мрію

blog_ava
Барселона рассматривала возможность трансфера Коноплянки
10:15
178
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Олег Дулуб Олег Дулуб
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
6
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук