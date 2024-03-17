Олимпийская сборная Украины полетит в Японию в сокращенном составе, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, команда Руслана Ротаня недосчитается нескольких игроков из первоначального состава. В частности, Николай Михайленко получил повреждение накануне матча против Ворсклы. Максим Хлань, Борис Крушинский и Евгений Пастух получили вызов в молодежную сборную Унаи Мельгосы.

А из трех игроков Шахтера (Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Кащук) в Японию полетит только последний. Бондаренко и Крыськив травмированы.

Напомним, в понедельник, 25 марта, олимпийская сборная проведет товарищеский матч с Японией в городе Фукуока. Жеребьевка футбольного турнира летних Олимпийских игр состоится 20 марта

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