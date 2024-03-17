Олімпійська збірна України полетить в Японію у скороченому складі, повідомляє "ТаТоТаке".

Лідер Динамо зробив амбітну заяву – він готується зіграти на Євро-2024 та Олімпіаді

За інформацією джерела, команда Руслана Ротаня недорахується декількох гравців з першопочаткового складу. Зокрема, Микола Михайленко зазнав пошкодження напередодні матчу проти Ворскли. Максим Хлань, Борис Крушинський та Євген Пастух отримали виклик у молодіжну збірну Унаї Мельгоси.

А з трьох гравців Шахтаря (Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Олексій Кащук) в Японію полетить тільки останній. Бондаренко та Криськів травмовані.

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, олімпійська збірна проведе товариський матч із Японією в місті Фукуока. Жеребкування футбольного турніру літніх Олімпійських ігор відбудеться 20 березня

Олімпіада-2024: збірна Україна дізналася кошик для жеребкування – топ-збірні серед потенційних суперників