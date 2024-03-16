“Мы перед молодежным Евро ставили для себя цель поехать на Олимпиаду. Так и случилось. Мы вышли, все хорошо, надеюсь, что клубы договорятся с УАФ и мы поедем на Олимпийские игры. Это впервые, когда футбольная сборная выходит на Игры. Я бы очень хотел поехать туда.

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Хотел бы я сыграть на обоих турнирах, если сборная Украины выйдет на Евро-2024? Если так решат тренеры национальной и олимпийской сборных, то я только за. Сил хватит на два турнира, 100 процентов", – сказал Бражко в комментарии ВЗБІРНА.

К слову, Владимир должен заменить в национальной сборной Тараса Степаненко, который не поможет национальной команде из-за травмы.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Футбольный турнир Олимпиады продлится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции.

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