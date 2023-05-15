"Я начал заниматься футболом, когда мне было шесть лет. Затем пошел в секцию ДЮСШ-15 в Киеве, где тренировался уже до выпуска, до 17 лет.

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Почему выбрал именно ДЮСШ-15, а не, например, Динамо? Пошел туда, куда отдали родители. Я просто хотел заниматься футболом, а они уже решали.

Затем Динамо и Шахтер интересовались мной, но я хотел всегда играть за рубежом, где есть больше возможностей и футбол высшего уровня. Ранее Динамо и Шахтер не продавали многих своих украинских игроков за границу. Сейчас это начало появляться, но все же не является частым явлением. Поэтому я считал, что будет рациональнее поехать за границу не из Динамо или Шахтера.

До переезда в Шотландию, когда мне было 14 лет, я ездил на просмотр в испанский Вильярреал. Но не смог там остаться, потому что существуют европейские законы, которые не позволяют в таком возрасте переезжать, если у семьи нет нефутбольной причины, чтобы остаться в стране.

Готов ли в будущем вернуться в Украину? Я всегда рассматриваю любое предложение. Но пока мне хочется лучше проявить себя именно в Европе, а вернуться в Украину смогу позже", – рассказал Кучерявый в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, 21-летний хавбек летом 2021-го оказался в Сент-Джонстоне. Отправлялся в аренду в Брикин Сити и Келти Хартс. Сейчас выступает за Фалкирк (до 31 мая), за который в 15 матчах во всех турнирах отметился голом и 3 ассистами.

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