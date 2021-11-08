"Очень радует, что сейчас с игровой практикой наших игроков в клубах дела получше. Если еще в октябре мы на это жаловались, то сегодня практически все футболисты получают нужное количество игрового времени.

Сборная Украины U-21 начала подготовку к ноябрьским матчам отбора к Евро-2023

Поединки против Северной Македонии и Сербии – это ключевые матчи для сборной Украины, и об этом я уже говорил ребятам. Мы стремимся взять в этих встречах максимум очков, чтобы пойти на зимний перерыв с хорошим настроением и преимуществом над конкурентами.

С Сербией Украина уже играла. А вот с македонцами встретимся впервые. Это цепкая сборная, которая пытается быть за линией мяча, играть на контратаках, жесткая, как все балканские команды. Нас ждет очень сложный поединок.

Относительно проблем с защитниками... У нас из-за дисквалификации матч с македонцами пропускает Максим Таловеров, поэтому Сирота для нас очень важный игрок с опытом. Отдельно хотел бы сказать спасибо наставнику национальной сборной Александру Петракову за то, что с пониманием отнесся к нашему положению. У Саши интеллект на достаточно высоком уровне, поэтому я уверен, что ему нетрудно будет быстро вспомнить наши требования, особенно он вызывался в национальную сборную и знаком со всеми принципами игры", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, матч против македонцев состоится 11 ноября в Скопье, а 16 ноября молодежка примет сборную Сербии U-21 во Львове. В группе H лидирует Франция (10 очков), далее следуют Украина (9 пунктов) и Северная Македония (5 баллов).

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