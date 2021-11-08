В ноябре "сине-желтые" сыграют два матча, которыми завершат 2021 год. В четверг, 11 ноября, сборная Украины в Одессе будет противостоять Болгарии в товарищеском матче. А вот 16 числа национальная команда на выезде сыграет решающий поединок в борьбе за плей-офф квалификации на Мундиаль – соперником станет команда Боснии и Герцеговины.

"Все ребята собрались, все здоровы, начинаем сбор. Сколько будет замен в матче с Болгарией? Шесть, потому что это контрольная игра. Не будет никакой значительной ротации, потому что мы готовимся к игре года с Боснией.

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Андрей Ярмоленко здоров. Вызов Малиновского? Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все. Может ли выйти Зинченко на позиции левого защитника из-за отсутствия Виталия Миколенко? Я подумаю над этим вариантом.

Довызвал ли Виктора Корниенко для ротации? Я не могу так говорить о своем футболисте – для ротации его вызвал или для замены. В команде 25 ребят, каждый из которых важен. Я на всех рассчитываю. Будут тренировки и увидим, кто как выглядит.

Денис Гармаш хорошо выступает в чемпионате Украины, забивает, потому я его вызвал в сборную. На какой позиции он может сыграть? Увидим. Я его знаю с юношеских лет, он может закрыть многие позиции. Не считаю, что это какой-то резонансный вызов. Он очень хорошо играет в Динамо, забивает, заслуженный человек. Это очень опытный украинский футболист, который мне нравится. Чем он кому-то не нравится? Понятия не имею.

Имеем ли мы преимущество перед Боснией, потому что перед тем не играем официальный матч? Не могу ответить. Это проблема тренера Боснии и Герцеговины. Когда мы играли раньше, они тоже пропускали тур. Мы готовимся к своей игре. Все зеркально.

Кто будет играть из вратарей, ведь у Пятова нет игровой практики? Будут тренировки, увидим. Решение буду принимать я, но у меня есть тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, с которым мы всегда советуемся. Да, конечное решение за мной, но мы все делаем вместе. Время есть.

Может ли оказаться в сборной Иван Петряк? Все игроки с нашим паспортом, которые хорошо играют, есть в нашем списке. Будет так играть – будет в сборной", – подытожил Петраков.

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