Исполнители молодежной сборной Украины съехались на сбор перед важными поединками квалификации к чемпионату Европы-2023 против команд Северной Македонии и Сербии.

Руслан Ротань собрал подопечных в Ирпене, сообщает официальный сайт УАФ.

Ротань объявил заявку молодежной сборной Украины на матчи отбора к Евро-2023

Перед обедом у "сине-желтых" было теоретическое занятие, а вечером состоится тренировка на столичной Оболонь-Арене. Перед занятием наставник сборной U-21 пообщается с прессой. Во вторник утром молодежка проведет занятия на базе "пивоваров" в Буче, а после обеда вылетит в Скопье.

Из-за повреждений с ограничениями тренируются голкипер Нещерет и защитник Драмбаев. На всякий случай Ротань вызвал дополнительно вратаря Александрии Гороха и нападающего Черноморца Ваната. Окончательный список тренерский штаб сформирует перед вылетом на Балканы.

К слову, матч против македонцев состоится 11 ноября, а 16 ноября молодежка примет сборную Сербии U-21 во Львове. В группе H квалификации лидирует Франция (10 очков), далее следуют Украина (9 пунктов) и Северная Македония (5 баллов).

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