Ротань прокомментировал первый матч во главе молодежной сборной Украины

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань считает, что игроки команды достойные комплиментов после ничьей с Эстонией.

"Я всегда буду волноваться за свою команду и в плане результата, и в плане всего, что касается коллектива. Относительно игры, то хочется сказать комплименты в адрес футболистов. Мне понравились их самоотдача, азарт. Они хотели победить и создали для этого достаточное количество моментов.

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В итоговом результате нет ничего страшного – мы работаем только третий день, ребята привыкают к нашим требованиям. Радует то, что они это делают, пусть что-то и получается лучше, а что-то – хуже.

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Стараемся всем ребятам дать игровую практику. Сегодня мы дали немного больше времени тем, кто не так часто выступал за свой клуб. Есть игроки, которые выходят на поле на постоянной основе, поэтому у нас были замены, и некоторые сыграл по 20 минут. Информацию по матчу собираем, она для нас очень важна", – цитирует Ротаня сайт ФФУ.