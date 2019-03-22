Ротань прокоментував перший матч на чолі молодіжної збірної України

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань вважає, що гравці команди варті компліментів після нічиєї з Естонією.

"Я завжди хвилюватимуся за свою команду і в плані результату, і в плані всього, що стосується колективу. Щодо гри, то хочеться сказати компліменти на адресу футболістів. Мені сподобалися їхня самовіддача, азарт. Вони хотіли перемогти і створили для цього достатню кількість моментів.

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У підсумковому результаті немає нічого страшного – ми працюємо лише третій день, хлопці звикають до наших вимог. Радує те, що вони це роблять, нехай щось і виходить краще, а щось – гірше.

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Намагаємося всім хлопцям дати ігрову практику. Сьогодні ми дали трохи більше часу тим, хто не так часто виступав за свій клуб. Є гравці, які виходять на поле на постійній основі, тому в нас були заміни, і дехто зіграв по 20 хвилин. Інформацію по матчу збираємо, вона для нас дуже важлива", – цитує Ротаня сайт ФФУ.