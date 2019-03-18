Игроки молодежной сборной Украины поделились ожиданиями от отборочной группы к Евро-2021

Накануне первого учебно-тренировочного сбора в этом году игроки молодежной сборной Украины пообщались с прессой.

Перед вылетом в Турцию прошла пресс-конференция нового наставника сине-желтых Руслана Ротаня, на которой он ответил на вопросы журналистов. Также в мероприятии приняли участие некоторые футболисты молодежки, которые поделились своими мыслями по поводу ближайшего сбора команды и отбора на Евро-2021.

Алексей Быков (защитник Мариуполя):

"Если отборочная группа ровная, то нам будет интереснее в таких матчах. Мы должны показать игру своего уровня. Я думаю, у нас все получится.

Все ребята уже знакомы друг с другом, поэтому какой-то особый ритуал представления нам не нужен. Лучше нам стать ближе на футбольном поле".

Максим Лунев (полузащитник Зари):

"Во всем отборе на Евро серьезными соперниками могут быть Англия или Голландия. В целом же сейчас такой футбол, что все демонстрируют очень приличный уровень. Будем одинаково настраиваться на всех оппонентов".

Евгений Чеберко (защитник Зари):

"Мы понимаем, какой тренер Руслан Петрович и какой футбол он хочет видеть в нашем исполнении. Будем стараться – и у нас все получится. Ритуал посвящения? Мне приходилось петь, но я думаю, что мы с командой сами решим, которую традицию начать", – цитирует игроков официальный сайт ФФУ.