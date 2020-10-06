Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань визнав, що у нього є певні проблеми з набором гравців.

"Коронавірус у Шахтарі вплинув і на нас. На сьогоднішній день ми втратили трьох футболістів: Корнієнка, Трубіна і Судакова. Ми в терміновому порядку викликали інших хлопців.

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Плюс, ми відправили в головну команду трьох основних захисників (Забарний, Чеберко і Конопля – прим. Футбол 24). Але це нормальний процес, так і повинно бути, ми тільки раді постачати футболістів до національної збірної. Якраз настав час хлопцям показати себе. Для них це великий шанс", – розповів Ротань у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, молодіжна збірна України зіграє два поєдинки відбірного турніру Євро-2021 – проти Румунії 9 жовтня в Києві та Північної Ірландії 13 жовтня в Баллімені.

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