"Горожане" нашли замену Владимиру Езерскому, который перебрался в Карпаты.

Тренерский штаб Руслана Ротаня в Александрии пополнил Владимир Деуль, сообщает официальный сайт клуба.

Умер экс-форвард Ворсклы – он возглавлял два украинских клуба и тренировал азиатскую сборную

46-летний специалист будет отвечать за физическую подготовку команды.

Напомним, ранее Деуль выполнял аналогичные функции в академии Динамо, а также в Заре, Волыни и Ворскле.

К слову, на зимнюю паузу Александрия ушла на одиннадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 очков.

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