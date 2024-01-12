Ротань пополнил свой штаб в Александрии экс-тренером Динамо
10:58 - Читати українською
"Горожане" нашли замену Владимиру Езерскому, который перебрался в Карпаты.
Тренерский штаб Руслана Ротаня в Александрии пополнил Владимир Деуль, сообщает официальный сайт клуба.
Умер экс-форвард Ворсклы – он возглавлял два украинских клуба и тренировал азиатскую сборную
46-летний специалист будет отвечать за физическую подготовку команды.
Напомним, ранее Деуль выполнял аналогичные функции в академии Динамо, а также в Заре, Волыни и Ворскле.
К слову, на зимнюю паузу Александрия ушла на одиннадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 очков.
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