Ротань поповнив свій штаб в Олександрії екс-тренером Динамо
10:58 - Читать на русском
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Тренерський штаб Руслана Ротаня в Олександрії поповнив Володимир Деуль, повідомляє офіційний сайт клубу.
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46-річний фахівець відповідатиме за фізичну підготовку команди.
Нагадаємо, раніше Деуль виконував аналогічні функції в академії Динамо, а також у Зорі, Волині та Ворсклі.
До слова, на зимову паузу Олександрія пішла на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 16 очок.
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