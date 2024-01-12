"Містяни" знайшли заміну Володимиру Єзерському, який перебрався у Карпати.

Тренерський штаб Руслана Ротаня в Олександрії поповнив Володимир Деуль, повідомляє офіційний сайт клубу.

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46-річний фахівець відповідатиме за фізичну підготовку команди.

Нагадаємо, раніше Деуль виконував аналогічні функції в академії Динамо, а також у Зорі, Волині та Ворсклі.

До слова, на зимову паузу Олександрія пішла на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 16 очок.

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