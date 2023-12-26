"Усиление необходимо. Селекционная работа ведется. Рад, что в Турции к нам присоединится Денис Костишин, который, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет хороший футбольный опыт и мастерство. Нам этого не хватает.

Костышин вернулся в УПЛ через Ротаня – откровенное признание новичка Александрии

Также на просмотре будут еще несколько игроков, среди них легионер. Так что новые приобретения, я не исключаю, что будут. По крайней мере, этого хотелось бы", – цитирует Ротаня клубная пресс-служба Александрии.

Напомним, Александрия ушла на зимний перерыв на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Руслана Ротаня 16 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Коноплянка в Карпатах, или еще 4 варианта для "сбитого летчика" – Европе он не нужен