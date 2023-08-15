Ротань отреагировал на слухи о возможности заменить Кучера в СК Днепр-1
Главный тренер Александрии Руслан Ротань заверил, что не собирается покидать свою нынешнюю команду.
"Эту информацию, которую распространили в прессе, я не подтверждаю. Это лишь слухи, что мне якобы предложили в случае отставки Кучера занять его место в СК Днепр-1.
Днепр-1 уволит Кучера в случае невыхода в группу еврокубков – клуб размышляет над сенсационным назначением
Я – главный тренер Александрии, и у меня есть над чем работать. Для меня это в настоящее время самое главное", – сказал Ротань в комментарии Український футбол.
Напомним, ранее известный инсайдер Игорь Бурбас заявил, что наставник СК Днепр-1 потеряет свою должность, если команда не выйдет в групповую стадию еврокубков. Заменой Кучеру якобы должен стать наставник Александрии.
Шахтер удержал победу над Александрией – Чигринский вернулся в основу, "горняки" едва не сыграли вничью после 2:0