"Эту информацию, которую распространили в прессе, я не подтверждаю. Это лишь слухи, что мне якобы предложили в случае отставки Кучера занять его место в СК Днепр-1.

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Я – главный тренер Александрии, и у меня есть над чем работать. Для меня это в настоящее время самое главное", – сказал Ротань в комментарии Український футбол.

Напомним, ранее известный инсайдер Игорь Бурбас заявил, что наставник СК Днепр-1 потеряет свою должность, если команда не выйдет в групповую стадию еврокубков. Заменой Кучеру якобы должен стать наставник Александрии.

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