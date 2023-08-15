"Цю інформацію, яку поширили у пресі, я не підтверджую. Це лише чутки, що мені начебто запропонували у разі відставки Кучера посісти його місце в СК Дніпро-1.

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Я – головний тренер Олександрії, і у мене є над чим працювати. Для мене це на даний час найголовніше", – сказав Ротань у коментарі Український футбол.

Нагадаємо, раніше відомий інсайдер Ігор Бурбас заявив, що наставник СК Дніпро-1 втратить свою посаду, якщо команда не вийде у групову стадію єврокубків. Заміною Кучеру буцімто має стати наставник Олександрії.

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