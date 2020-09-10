"Женя дуже здорово зараз працює і ставиться до себе. У Колосі він буде у формі. Колос розвивається. Там новий стадіон, інфраструктура на найвищому рівні за українськими мірками.

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Думаю, він тут буде прогресувати і не зупиниться у розвитку. Адже, зазвичай, у такому віці футболісти гаснуть і закінчують.

Є мотивація – це найголовніше. Ліга Європи йому потрібна у такому віці. Вважаю, що Женя зробив правильний вибір. Я бажаю йому лише удачі. Повірте, чемпіонат України від таких нападників тільки виграє", – сказав Ротань у коментарі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, останнім клубом Селезньова був Бурсаспор – у сезоні-2019/20 українець провів у футболці турецького клубу 28 матчів, записавши до свого активу 10 голів та 2 асисти. З "хліборобами" форвард підписав однорічну угоду. Ротань свого часу виступав з Селезньовим за Дніпро і збірну України.

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