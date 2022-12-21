Новым главным тренером команды стал Руслан Ротань, сообщает официальный сайт клуба. Подробности контракта не уточняются.

Легенда Днепра завершит карьеру и присоединится к Ротаню в Александрии, – СМИ

Александрия решила попрощаться с Юрием Гурой после завершения первой части сезона. Предыдущий рулевой покинул команду на 5 месте турнирной таблицы УПЛ, хотя по потерянным очкам "желто-черные" делят третье место с Динамо. Вместе с Гурой уволили и весь тренерский штаб.

Для Ротаня это первый опыт самостоятельной работы с клубом. Напомним, что экс-капитан сборной Украины возглавляет и нашу молодежку, которую вывел на чемпионат Европы 2023 года. Летом соперниками "сине-желтых" станут Испания, Румыния и Хорватия.

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