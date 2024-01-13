Украинский полузащитник Артур Микитишин больше не будет выступать за Александрию, сообщает официальный сайт "горожан".

Ротань пополнил свой штаб в Александрии экс-тренером Динамо

Договор о сотрудничестве, который был рассчитан до лета 2026 года, расторгли по взаимному согласию сторон.

Напомним, 20-летний вингер – воспитанник моршинской Скалы. В 2019-м перешел в систему Шахтера, однако за главную команду так и не дебютировал. Выступал в аренде за Мариуполь, венгерский Кюрелети и Кривбасс.

К Александрии присоединился в августе 2023 года. В текущем сезоне провел за команду Руслана Ротаня лишь 5 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, главным претендентом на игрока СМИ называют Кривбасс.

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