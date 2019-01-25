Ротань: Все сборные работают под национальную команду

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о комплектации команды.

"Мы будем следить за игроками. Я уверен, что те ребята, на которых мы рассчитываем, нам помогут. Дергать их сейчас нет смысла, нужно, чтобы они отдавали все силы, готовясь в своих командах. Список кандидатов у нас обширный. В начале февраля начнутся вторые сборы команд, и мы поделимся на группы, где одна группа поедет в Турцию, другая – в Испанию и посмотрим потенциальных игроков, а потом уже сформируем списки.

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Я очень рассчитываю и на тех ребят, которые постарше. Чеберко и Лунев – на них очень рассчитываю, потому что хорошо знаю этих футболистов по Днепру. В тоже время, хочется, чтобы и футболисты помладше также пробовали свои силы в молодежной сборной. Например, как Мудрик в «Шахтере» и Попов, который играл в молодежной сборной.

Главная задача – идти нога в ногу с национальной сборной, нужно поддерживать их интересы. Прекрасно понимаю, что все сборные должны работать на национальную команду. План ясен и я готов его выполнять и сотрудничать. Конечно, о результатах молодежной сборной тоже нельзя забывать, они очень важны, я понимаю свою ответственность, которая лежит на мне и моих помощниках. Это огромный вызов, это драйв, всегда было в моей крови, это мне нравится", – сказал Ротань каналу Футбол 1.