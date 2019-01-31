Ротань: Не поддерживаю переход Ракицкого в Зенит, сегодня политика тесно связана с футболом

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такой переход. Можно понять лишь то, что человек ушел играть в более сильный чемпионат. Это в профессиональном плане. Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны и ничего хорошего я об этом сказать не могу. Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю, он понимает, что и зачем делает", – цитирует Ротаня Полтавщина Спорт.

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Напомним, Ярослав Ракицкий 28 января официально стал игроком лидера РПЛ Зенита. Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга заплатил за украинца 10 млн евро, еще 2 млн Шахтер может получить в качестве бонусов.