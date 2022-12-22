Виконавчий комітет УАФ вирішив пролонгувати контракт з Русланом Ротанем (наставником збірної України U-21) та Сергієм Нагорняком (тренер збірної України U-19), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазначається, що з Ротанем співпраця буде подовжена автоматична за умови успішного виступу на Євро-2023, а саме при здобутті путівки на Олімпіаду-2024. Щодо Нагорняка, то з фахівцем продовжили угоду до 31 липня 2023 року.

Додамо, що Ротань нещодавно став головним тренером Олександрії, але не завершив свою співпрацю зі збірною України U-21, яку вивів на Євро-2023. На груповому етапі суперниками стануть Іспанія, Румунія та Хорватія.

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