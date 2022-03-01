"Наши сборные солидарны с нашими коллегами-участниками украинского футбольного сообщества.

Сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Польше

Матч, неважно насколько он значителен на поле, сейчас воспринимается неважным. Однако мы намерены продемонстрировать наше единение и дружбу, когда мы встретимся с вами.

Тем временем мы молимся за ваше благополучие и безопасность всех тех людей, которые страдают без каких-либо причин. Шлем вам любовь, пока мы не встретимся", – цитирует письмо Scotland National Team на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 24 марта Шотландия должна сыграть с Украиной в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Женские команды сойдутся 8 апреля в квалификации ЧМ-2023.

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