Росіяни продовжують підтримувати своє реноме крадіїв ідей і не тільки.

Учасник фанатського руху Дніпра Владислав Титарєв у своєму Facebook опублікував світлини з групи російського дитячо-юнацького клубу Дачный.

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Одразу впадає в очі логотип, вкрадений у Дніпра – росіяни нахабно його присвоїли, замінивши напис "Дніпро" на "Дачный".

Нагадаємо, що Дніпро був заснований у 1918 році, але припинив своє існування у 2019 році. Найвищим досягненням українського клубу є фінал Ліги Європи у сезоні 2014/15, вигравали два чемпіонати СРСР, по одному Кубок та Суперкубок СРСР і двічі Кубок Федерації футболу СРСР. За часів незалежної України дніпряни двічі завойовували срібні нагороди і тричі виходили в фінал Кубка України.

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