Представители страны-агрессора никому не нужны даже в виртуальном футболе.

Этих ребят теперь не найдешь даже в компьютере / Фото из открытых источников

Компания EA Sports заявила, что в следующей версии культового симулятора FIFA российских команд не будет.

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"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие голоса в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно решениям наших партнеров ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России и российские клубы в FIFA 23", – Eurogamer цитирует представителя компании.

Добавим, что следующая версия завершит культовую серию игр под названием FIFA. Продлить контракт с ФИФА не удалось, потому игра будет называться EA Sports FC.

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