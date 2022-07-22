Представники країни-агресора нікому не потрібні навіть у віртуальному футболі.

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Компанія EA Sports заявила, що в наступній версії культового симулятора FIFA російських команд не буде.

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"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Згідно з рішеннями наших партнерів ФІФА та УЄФА, EA Sports не буде включати збірну Росії та російські клуби до FIFA 23", – Eurogamer цитує представника компанії.

Додамо, що наступна версія завершить культову серію ігор під назвою FIFA. Продовжити контракт з ФІФА не вдалося, тому гра буде називатися EA Sports FC.

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