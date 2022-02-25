Российские арбитры проигнорировали акцию против войны в Украине – кадры циничной мерзости
Бригада Сергея Карасева всему миру показала моральное лицо своей страны-агрессора.
Российские судьи показательно проигнорировали акцию против войны в Украине, которую Барселона и Наполи устроили перед очным матчем в 1/16 Лиги Европы.
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Игроки обеих команд сделали общую фотографию, держа плакат: "Остановите войну". В то же время россияне отошли далеко назад, чтобы точно не попасть в кадр. Сергей Карасев, Игорь Демешко и Алексей Лунев – запомните эти фамилии пиявок режима Путина.
Напомним, вчера, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупанту и уничтожать врага.
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