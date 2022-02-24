В России есть люди, которые не поддерживают войну с Украиной, но боятся заявить об этом откровенно.

Уткин и Смолов против войны с Украиной

В конце концов большинство футбольных людей вообще решили промолчать. Только единицы осторожно выражают протест.

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В частности, известный комментатор Василий Уткин в своих соцсетях опубликовал ряд постов о "худшем дне в жизни", "братоубийстве", "страхе, боли и стыде". Нападающий сборной России Федор Смолов против войны.

Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины и попытки прорвать государственную границу. Фактически Россия при поддержке Беларуси начала открытую войну без объявления. ВСУ были готовы к бою с оккупантами.

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