Уткин и форвард сборной России выразили сдержанный протест против вторжения в Украину
В России есть люди, которые не поддерживают войну с Украиной, но боятся заявить об этом откровенно.
В конце концов большинство футбольных людей вообще решили промолчать. Только единицы осторожно выражают протест.
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В частности, известный комментатор Василий Уткин в своих соцсетях опубликовал ряд постов о "худшем дне в жизни", "братоубийстве", "страхе, боли и стыде". Нападающий сборной России Федор Смолов против войны.
Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины и попытки прорвать государственную границу. Фактически Россия при поддержке Беларуси начала открытую войну без объявления. ВСУ были готовы к бою с оккупантами.
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