"Горняки" прекрасно понимают, как функционирует рынок футболистов, поэтому не продаст Судакова до окончания чемпионата Европы. Шахтер надеется, что успешная игра Георгия на турнире поможет осуществить громкий трансфер.

Шахтер договорился о подписании игрока сборной Украины – путь для трансфера Судакова открыт

По информации авторитетного журналиста Бена Джейкобса, в подписании 21-летнего украинца заинтересован лондонский Тоттенхэм. Сейчас Шахтер оценивает своего воспитанника в 70 миллионов евро. Напомним, что прошлой зимой Наполи не воспользовался возможностью забрать игрока за 50 млн.

К слову, прошлый сезон стал для Судакова самым результативным в карьере. За 34 матча во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Также он закрепился в статусе основного игрока сборной. В отборе на Евро-2024 игрок Шахтера забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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