Тоттенхэм попытается купить Судакова – Шахтер уже поднял цену и возлагает надежды на Евро-2024
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков имеет все шансы стать следующей крупной продажей донецкого клуба.
"Горняки" прекрасно понимают, как функционирует рынок футболистов, поэтому не продаст Судакова до окончания чемпионата Европы. Шахтер надеется, что успешная игра Георгия на турнире поможет осуществить громкий трансфер.
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По информации авторитетного журналиста Бена Джейкобса, в подписании 21-летнего украинца заинтересован лондонский Тоттенхэм. Сейчас Шахтер оценивает своего воспитанника в 70 миллионов евро. Напомним, что прошлой зимой Наполи не воспользовался возможностью забрать игрока за 50 млн.
К слову, прошлый сезон стал для Судакова самым результативным в карьере. За 34 матча во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Также он закрепился в статусе основного игрока сборной. В отборе на Евро-2024 игрок Шахтера забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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