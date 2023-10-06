5 октября россияне обстреляли село Гроза на Харьковщине, унеся жизни по меньшей мере 51 человек.

Украина отреагировала на решение ФИФА и УЕФА о допуске россиян к соревнованиям под своей эгидой

Динамо в своем Instagram обратилось к миру относительно этой ужасной трагедии: "По меньшей мере 50 человек погибли, когда российская ракета попала в местный продуктовый магазин-кафе в Харьковской области. Среди них и 6-летний мальчик. Остановите геноцид!"

Шахтер также не смог промолчать. "Возвращаясь в Украину после победы в матче Лиги чемпионов, узнаем ужасные новости. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе и продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области".

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