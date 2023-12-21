В своих соцсетях парижане объявили о пролонгации соглашения с 28-летним французским защитником. Преснель Кимпембе подписал новый контракт до 2026 года.

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Француз – воспитанник ПСЖ. Свое первое профессиональное соглашение он подписал с клубом в 2015 году. Всего за основную команду парижан Кимпембе сыграл в 236 матчах, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

Сейчас Преснель восстанавливается после разрыва ахилла, который получил еще в феврале текущего года. Почти год француз не появлялся на поле.

Напомним, что Преснель Кимпембе был в составе сборной Франции, которая завоевала титул чемпиона мира в 2018 году.

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