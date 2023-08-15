Государство-террорист в который раз демонстрирует свое умение воровать чужую культуру и историю.

Россияне в начале сентября намерены провести матч памяти Ильи Цымбаларя. Организует его сын легенды Черноморца, Олег, который после начала полномасштабного вторжения сбежал из Украины в Москву. Оккупанты обещают приглашение мировых звезд – Фернандо Мориентеса, Эммануэля Адебайора, Сантьяго Каньисареса, Флорана Малуда и других. Черноморец выступил с резким заявлением по поводу наглых намерений страны-агрессора.

Россияне опозорились воровством эмблемы украинского клуба – фото очередного зашквара

"Футбольный клуб Черноморец с большим удивлением и чувством возмущения узнал о матче памяти Ильи Цымбаларя в России. Воспитанник нашего клуба, человек, который сделал в Одессе себе имя. Именно в родную Одессу вернулся Илья, чтобы совершенствовать тренерское мастерство и делиться опытом с молодежью. К сожалению, многое футбольный мастер так и не успел сделать… 10 лет назад Илья ушел от нас.

В Одессе Илья Цымбаларь похоронен на одном из кладбищ города. В 2016 году на нашем стадионе был сыгран матч памяти Ильи Цымбаларя. На игру прибыло немало звезд, с которыми Илья играл рядом в течение своей звездной карьеры. Но многие его "друзья" проигнорировали мероприятие, коварно прикрываясь "беспокойной ситуацией в Одессе". На матч не приехали "славные" игроки страны-агрессора, представители клуба Спартак. Эти игроки наплевали на память об одноклубнике и друге.

И вот 2023 год. Бурлит война, каждый день Москва забрасывает ракетами Украину, под огнем Киев и Львов, Харьков и родная для Ильи Цымбаларя Одесса. Верх цинизма уничтожать Одессу и в то же время звать футбольных звезд прошлого, пенсионеров-гастролеров на матч памяти выдающегося украинца, знаменитого одессита.

Кстати, как связаны Фернандо Мориентес, Флоран Малуда, Сантьяго Каньисарес с карьерой нашего одессита? Конечно, никак. Организаторы этого коммерческого мероприятия понимают, что ни Виктор Гришко, ни Иван Гецко, ни Сергей Гусев, ни другие победители первого Кубка Украины на россию не поедут.

Это не матч памяти Ильи Владимировича. Имя легендарного полузащитника собираются использовать, чтобы продемонстрировать футбольному сообществу свою якобы активную футбольную жизнь во время заслуженной изоляции. Футбольный клуб Черноморец категорически осуждает такие действия организаторов", – говорится на официальной странице "моряков" в Facebook.

Он ехал в Арсенал подписывать контракт... Жизнь и смерть Ильи Цымбаларя